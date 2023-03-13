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الإثنين، 13-03-2023 04:39 م

لغز جديد في قضية رشوة برشلونة

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة في قضية اتهام نادي برشلونة بالفساد الرياضي، والتورط في علاقة مشبوهة مع خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام بالليجا.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مصلحة الضرائب تؤكد أن نيجريرا سحب مبالغ كبيرة من الأموال نقدا لدفعها إلى أطراف ثالثة خلال الفترة من 2016 إلى 2019 (4 أعوام).
 
وأشارت إلى أن هناك شبهة بأن تكون هذه الأموال جزء من الـ7 ملايين يورو التي حصل عليها نيجريرا من برشلونة.
 
وأوضحت أن نيجريرا سحب أموالا تبلغ 550 ألف يورو نقدا، لكن دون دليل في الوقت الحالي على مكان وجودها.
 
وكشفت أن من الغريب سحب نيجريرا 150 ألف يورو نقدا في عام واحد لحساب أطراف ثالثة.
 
وقالت "ماركا" إن مكان الأموال التي حصل عليها نيجريرا من برشلونة وفقا للفواتير لا يزال مجهولا حتى الآن.
 
وشككت وزارة المالية في استخدام نيجريرا لهذه المبالغ الكبيرة نقدًا، نظرًا لأن الاتحاد الإسباني يغطي كل نفقات إقامته وسفره وطعامه.

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