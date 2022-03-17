الخميس 17-03-2022
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الخميس، 17-03-2022 01:31 م

لفتة إنسانية جميلة للنادي الفيصلي

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
دعت الهيئة المؤقتة لإدارة النادي الفيصلي الجماهير للمشاركة في حملة التبرع بالدم، والتي ستقام في مقر النادي بمنطقة غمدان يوم السبت المقبل الموافق 19/ 3/ 2022 من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسه مساء.اضافة اعلان



 


و أكد النادي الفيصلي أن هذه المبادرة استشعارًا بالمسؤولية الإنسانية حيث تم التنسيق مع مستشفى الامير حمزة ليكون المشرف على الحملة.

ويمكن لأي شخص التبرع بالدم بشرط أن يحضر هويته الشخصية معه و أن يكون معافى من الأمراض والالتزام بشروط الوقاية وعدم التزاحم بما يتماشى بشروط الوقاية .

 




 

 


 

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