لفتة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في الدوري الكويتي

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الوكيل الإخباري - أنس عشافي لفتة لاقت استحسان الجماهير العربية، أبدى فريقا السالمية والعربي الكويتيين تضامنهما مع الشعب الفلسطيني والذي يواجه اعتداءات الاحتلال الصهيوني في العاصمة الفلسطينية القدس.ودخل نجوم الفريقان للملعب قبل مباراتهما بالدوري المحلي، وهما يحملان "الكوفية" الفلسطينية والمزينة بعلمي فلسطين والكويت .ويخوض الشبان والشابات في القدس مواجهات دامية مع جنود الاحتلال والمستوطين بالمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، حيث يحاول الاحتلال تهويد العاصمة الفلسطينية وإجراء عملية تهجير قصري جديدة وهو الأمر الذي خلف مئات الجرحى حتى الآن.