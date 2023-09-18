لفتة رائعة من ليفربول تجاه صلاح

الوكيل الإخباري - قدم نادي ليفربول لفتة رائعة تجاه نجمه المصري محمد صلاح، عقب مباراة الريدز أمام وولفرهامبتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقدم صلاح تمريرتين حاسمتين في المباراة، ليقود الريدز لتحقيق الفوز بنتيجة 3-1.



ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، حرص ليفربول على احترام معتقدات صلاح عند إعلان فوزه بجائزة رجل المباراة عقب موقعة وولفرهامبتون.





اضافة اعلان

وأشارت إلى أن إحدى شركات المشروبات الكحولية ترعى الجائزة، لكن ليفربول حرص على إزالة هذا الشعار من الإعلان الخاص بفوز صلاح.



وأوضحت أن تصرف ليفربول بمثابة تقدير واضح لحقيقة أن صلاح مسلم، وأن المشروبات الكحولية محرمة في الإسلام.



ووصل محمد صلاح إلى 63 تمريرة حاسمة خلال مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأصبح نجم ليفربول أكثر لاعب أفريقي صناعة للأهداف في البريميرليج، محطما الرقم القياسي للنجم الجزائري رياض محرز (61).



وأضافت الشبكة أن لاعبين فقط ساهما في 200 هدف بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، وهما محمد صلاح وستيفن جيرارد.

ملاعب