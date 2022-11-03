لقب حائر وفريق ينتظر الهبوط

الوكيل الإخباري - تنطلق اليوم الخميس لقاءات الجولة 22 والأخيرة من بطولة دوري المحترفين، التي سيتحدد على إثر نتائجها بطل النسخة الحالية والفريق الذي سيرافق الجزيرة لمصاف الدرجة الأولى.



وتسعى الفرق إلى تحقيق الفوز لتتويج طموحاتها، فيما قرر الاتحاد الأردني إقامة 4 مباريات غد الجمعة بذات التوقيت، لضمان الشفافية والعدالة للجميع.



لقاءا الخميس



يستضيف فريق شباب الأردن في الخامسة مساء اليوم الخميس منافسه السلط على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.



وكان شباب الأردن قد ضمن احتلاله للمركز الرابع، فيما ضمن فريق السلط ثباته في دوري المحترفين لموسم جديد.



ويبحث فريق شباب الأردن عن الفوز لتعزيز رصيده النقطي حيث يحتل المركز الرابع برصيد 32 نقطة.



بدوره فإن السلط يخوض المباراة بدون أي ضغوط لكنه يتطلع إلى تحسين موقعه على سلم الترتيب حيث يحتل المركز الثامن برصيد 23 نقطة.



وفي السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس يستضيف فريق الرمثا نظيره شباب العقبة في مواجهة يتطلع فيها الفريقان لتعزيز رصيدهما النقطي.



ويستقر فريق الرمثا بالمركز السادس برصيد "26" نقطة، فيما يحتل شباب العقبة المركز الخامس برصيد "28" نقطة.

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لقاءات الحسم



تقام غدا الجمعة 4 لقاءات عند الخامسة مساء، والتي على غرار نتائجها ستتحدد هوية بطل الدوري والفريق الذي سيلحق بالجزيرة للدرجة الأولى.



ويشهد ستاد الأمير محمد في مدينة الرزقاء، اللقاء الجماهيري المنتظر ويجمع الفيصلي مع الجزيرة.



ويتصدر الفيصلي ترتيب الفرق برصيد "48" نقطة ويحتاج للفوز ليتوج باللقب للمرة 35 في مسيرته، دون أن ينتظر لنتائج الفرق الأخرى.



بدوره فإن الجزيرة يسعى لتقديم مباراة للذكرى حيث سيبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية بعدما ودع دوري المحترفين وهبط لمصاف الدرجة الأولى حيث يدخل اللقاء وبرصيده 14 نقطة فقط.



ويستقبل فريق الوحدات منافسه مغير السرحان على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة في مواجهة لا تخلو من الأهمية.



ويأمل فريق الوحدات الذي يحتل المركز الثاني برصيد 47 نقطة ويتقدم بفارق الأهداف فقط عن شباب الأردن، تحقيق الفوز وانتظار تعثر الفيصلي لاستعادة اللقب.



من جهته فإن مغير السرحان يسعى إلى تحقيق الفوز لضمان الثبات دون أن ينتظر لنتيجة الصريح الذي سيواجه معان، حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد "19" نقطة.



ويلعب فريق الحسين إربد مع سحاب على ستاد الحسن بإربد في لقاء مهم ومنتظر.



ويأمل الحسين إربد تحقيق الفوز على سحاب بأكبر نتيجة بهدف المحافظة على آماله في التتويج باللقب لأول مرة بمسيرته، لكن ذلك سيكون مرهوناً أيضاً بتعثر الفيصلي والوحدات.



في المقابل فإن سحاب يتطلع لخوض مباراة للذكرى بعدما أمن بقاءه في الدوري، حيث يتبوأ المركز السابع برصيد "24" نقطة.



وعلى ملعب الأمير حسين في السلط، يواجه فريق معان منافسه الصريح في لقاء يعد غاية في الأهمية للأخير.



وكان معان قد حسم ثباته في الدوري بعدما استقر تاسعاً بـ "22" نقطة، فيما لن ينفع الصريح سوى الفوز وتعثر مغير السرحان أمام الوحدات لضمان ثباته.



ويحتل فريق الصريح المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة وسيفتقد خدمات نجمه عارف الحاج بسبب الإيقاف.

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