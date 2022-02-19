لقطة غريبة في مباراة الوحدات وشباب الأردن ،، أبطالها العوضات ورأفت علي !!

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاشهدت مبارح الوحدات وشباب الأردن الودية يوم الخميس، لقطة استثنائية لا يمكن مشاهدتها أبدا في أي مباراة رسمية .وتتلخص الحادثة الغريبة بمشاركة اللاعب أنس العوضات أساسيا، قبل أن يقوم المدير الفني فييرا باستبداله بين شوطي المباراة، ليعود ويدفع به مرة أخرى في منتصف الشوط الثاني .وأثارت اللقطة رفض حكم المباراة، إلا أن المدرب العام لفريق الوحدات رأفت علي تمكن من إقناعه بنهاية المطاف.وخسر الوحدات من شباب الأردن بهدف نظيف، في مباراة شهدت إهدار ركلة جزاء لكل فريق، وكان العوضات من أضاع ركلة جزاء الوحدات .