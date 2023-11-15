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الأربعاء، 15-11-2023 04:24 م

لقطة نادرة لا تحدث كثيرا.. حارس يسمح للكرة بالدخول لإنقاذ فريقه!

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الوكيل الإخباري - شهدت مواجهة كورينثيانز أمام أتلتيكو مينيرو في الدوري البرازيلي لكرة القدم، مشهدا غريبا.اضافة اعلان


وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، ولولا يقظة كاسيو راموس حارس  كورينثيانز قبل 15 دقيقة على صافرة النهاية لكان تعرض فريقه للخسارة.

وبدأ المشهد بحصول مينيرو على ركلة حرة بعد منتصف الملعب، قبل أن يظهر كاسيو مستعدا للتصدي لها والإمساك بالكرة، لكنه قرر التحرك بعيدا عنها بصورة مفاجئة في اللحظات الأخيرة ليتركها تدخل مرماه.


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