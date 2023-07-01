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السبت، 01-07-2023 01:28 م

للمرة الأولى منذ 12 عاما.. سوريا تحظى بشرف استضافة حدث رياضي كبير

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الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد السوري لكرة السلة عن موافقة الاتحاد الدولي للعبة منح بلاده استضافة التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وأكد رئيس الاتحاد السوري لكرة السلة، طريف قوطرش لوكالة "فرانس برس" أهمية استضافة سوريا للتصفيات، وقال "هي مسألة مهمة جدا استضافتنا لأول مرة لتصفيات أولمبية بعد انقطاع كبير عن المشاركات الخارجية".

وأضاف قوطرش "ستقام التصفيات في مدينة دمشق حصرا بطلب من الاتحاد الآسيوي من أجل المطارات، ونسعى لظهور منتخبنا بشكل جيد".

وهذه هي المرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الدائرة في البلاد منذ نحو 12 عاما التي تستضيف فيها سوريا بطولة كبيرة في هذا الحجم.

وكانت قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، أوقعت سوريا في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية وكازاخسنان وإندونيسيا والهند.

ومن المقرر إقامة التصفيات في الفترة من 12 إلى 20 أغسطس القادم.

يذكر أنه تم توزيع المنتخبات الآسيوية على خمس مجموعات ويتأهل منتخب واحد في ختام التصفيات إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي ستقام في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

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