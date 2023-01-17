لماذا باع باريس سان جيرمان قميص ميسي الذي ارتداه أمام أنجيه؟

الوكيل الإخباري - أعلن باريس سان جيرمان بيع قميص نجمه ليونيل ميسي الذي ارتداه ضد أنجيه مقابل 43.623 يورو في مزاد علني، وذلك نظرًا لأنه أول قميص يرتديه عقب قيادة الأرجنتين إلى لقب كأس العالم 2022 في قطر.

وقالت صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية إنه منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، يقدم نادي العاصمة مزادات للقمصان التي يرتديها اللاعبون ليسجل قميص قائد الأرجنتين ضد أنجيه رقمًا قياسيًا.



وأضافت الصحيفة أنه تم عرض القميص في مزاد مثل 17 قميصًا آخر استخدمها لاعبو باريس سان جيرمان خلال الفوز 2/0 على أنجيه في 11 يناير/كانون الثاني الحالي.

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وقد سجل القميص رقم 30 للأرجنتيني رقمًا قياسيًا، حيث اشتراه عارض صيني وبدا عازمًا على إضافة هذا القميص إلى مجموعته، وكان عرضه الأول 22.000 يورو، ولم يفز به إلا في عرضه السابع.



وخلال هذا البيع نفسه، تم بيع قميص نيمار مقابل 7.894 يورو، وبالنسبة لقمصان الفريق ضد لينس أو ستراسبورغ، ارتفعت قيمة قمصان كيليان مبابي إلى 14.083 يورو، و15.017 يورو، لكنه بالتالي أقل بثلاث مرات مقارنة بسعر قميص ميسي.



وطبق باريس سان جيرمان هذا النظام للمزادات على قمصان اللاعبين التي تم ارتداؤها منذ نهاية نوفمبر.



ويحدد النادي في كل مرة ما إذا كان قد تم التوقيع على القميص، وما إذا كان قد تم ارتداؤه بالفعل أو تمت مشاركته في المزاد فقط، إضافة إلى وجهة الأموال التي تم جمعها من هذه المزادات.



واحتفل ميسي بعودته للمشاركة مع باريس سان جيرمان بتسجيل هدف في الشوط الثاني لينتصر فريقه 2/0 على ضيفه أنجيه.



وتلقى ميسي، الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين، تحية من جماهير فريقه وهز الشباك في الدقيقة 72، بعدما افتتح هوغو إكيتيكي التسجيل لباريس سان جيرمان الذي رفع رصيده إلى 47 نقطة من 19 مباراة.



وخسر باريس سان جيرمان بهدف نظيف أمام إستاد رين يوم الأحد، وذلك قبل مواجهة نجوم النصر والهلال السعوديين في ختام موسم الرياض يوم الخميس المقبل على إستاد الملك فهد الدولي.

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