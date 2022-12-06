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الثلاثاء، 06-12-2022 01:49 م

لماذا زار مبابي مقر إقامة منتخب المغرب قبل لقاء إسبانيا؟ (فيديو)

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الوكيل الإخباري - زار نجم منتخب فرنسا، كيليان مبابي، مقر إقامة بعثة المنتخب المغربي في قطر، عشية مواجهة "أسود الأطلس" وإسبانيا المقررة مساء اليوم الثلاثاء في ثمن نهائي مونديال "قطر 2022".

وتقام مباراة منتخب المغرب ضد نظيره الإسباني، على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة، في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت الاردن.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير، ظهر فيه مبابي إلى جانب زميله في نادي باريس سان جيرمان، الدولي المغربي أشرف حكيمي، في مقر إقامة منتخب المغرب، قبل أن يتوقف اللاعبان لالتقاط صورة، بناء على طلب الجماهير.

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ووقف مبابي، الذي قاد منتخب بلاده للفوز على بولندا في دور الستة عشر من مونديال قطر، بإحرازه هدفين من أصل ثلاثة، إلى جانب حكيمي وقد وضع يده على كتفه.

وتأتي زيارة مبابي لمقر منتخب المغرب، لدعم صديقه المقرب حكيمي، حيث تجمعهما علاقة وطيدة. 

ومنذ انتقال الظهير المغربي إلى باريس سان جيرمان قبل موسمين، توطدت علاقته بمبابي، ويظهر الثنائي معا كثيرا خارج الملعب، كما أنهما لا يفترقان في تدريبات الفريق الباريسي.

 

 

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