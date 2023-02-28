الثلاثاء 28-02-2023
الوكيل الاخباري

قافلة إغاثة أردنية من 7 شاحنات تنطلق لسوريا لدعم المتضررين من الزلزال

مواعيد الـعمل بجولات الترخيـص المتنقل خلال شهر آذار

بعد اكتسابها شهرة عربية.. تخصيص 25 موظفا للعناية بمنطقة ام النمل خلال الربيع

الأرصاد: تراجع الأداء المطري خلال شباط الحالي

إعلان نتائج الترشيح الأولي للمنح الهنغارية للعام الدراسي 2023 / 2024- رابط

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة تعريب الجيش

مجلس الأعيان يقر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023

المياه: 114 مليون م3 تخزين السدود في الأردن

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الطفيلة غداً - أسماء

إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة الطاقة الذرية

الثلاثاء، 28-02-2023 02:39 م

لماذا فضلت ميسي على بنزيما؟ ألابا يوضح

220232812333315350350


الوكيل الإخباري - شرح ديفيد ألابا، نجم ريال مدريد، سبب تصويته لليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، في جائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم.

وكان ألابا تعرض لهجوم شرس من جمهور ريال مدريد، منذ الكشف عن اختياراته في "ذا بيست"، إذ وضع زميله في الميرنجي كريم بنزيما ثانيا، بعد "ليو". 

وكتب ألابا، على حسابه بشبكة "إنستجرام": "المنتخب النمساوي يصوت لهذه الجائزة كفريق، وليس أنا فقط من يضع اختياراته".

وأضاف: "يمكن للجميع في مجلس الفريق التصويت، وهكذا يأتي القرار النهائي".

وتابع: "الكل يعرف وخاصة كريم، كم أنا معجب به وبأدائه، وقلت مرات عديدة إنه بالنسبة لي أفضل مهاجم في العالم، ولا يزال كذلك دون أدنى شك".

يذكر أن ليونيل ميسي حصد جائزة الفيفا لأفضل لاعب في 2022، والتي أقيم حفلها بالعاصمة الفرنسية باريس.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202328153535790982339

المنتخب السعودي يواجه فنزويلا وبوليفيا ودياً في جدة.. رسمياً

2202328132039673066026

حقيقة تجاهل رونالدو التصويت لميسي في جائزة الأفضل

22023281202405701572

نجم ريال مدريد يطعن بنزيما في تصويت ذا بيست

2202328111513492814626

حقيقة تحية ميسي ولابورتا في حفل الأفضل - صورة

2202328102919864625602

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

220232893259763243245

تعليق ميسي بعد التتويج بجائزة الأفضل

أخبار متعلقة
22023119941744201628

أنشيلوتي يكشف فرص بنزيما من المشاركة في نهائي مونديال الأندية

220239114921820804721

برشلونة يواجه ريال مدريد في الولايات المتحدة!

22023992341527900531

موعد مباراة الهلال ضد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية

22023813421470595586

كأس العالم للأندية.. موعد والقنوات الناقلة لمواجهة الأهلي وريال مدريد الليلة

22023894653449965095

راؤول غونزاليس يرفض تدريب ليدز يونايتد

2202371235880513836

هدية الريال تبشر برشلونة بلقب الدوري الإسباني