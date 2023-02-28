لماذا فضلت ميسي على بنزيما؟ ألابا يوضح

الوكيل الإخباري - شرح ديفيد ألابا، نجم ريال مدريد، سبب تصويته لليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، في جائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم.



وكان ألابا تعرض لهجوم شرس من جمهور ريال مدريد، منذ الكشف عن اختياراته في "ذا بيست"، إذ وضع زميله في الميرنجي كريم بنزيما ثانيا، بعد "ليو".



وكتب ألابا، على حسابه بشبكة "إنستجرام": "المنتخب النمساوي يصوت لهذه الجائزة كفريق، وليس أنا فقط من يضع اختياراته".



وأضاف: "يمكن للجميع في مجلس الفريق التصويت، وهكذا يأتي القرار النهائي".



وتابع: "الكل يعرف وخاصة كريم، كم أنا معجب به وبأدائه، وقلت مرات عديدة إنه بالنسبة لي أفضل مهاجم في العالم، ولا يزال كذلك دون أدنى شك".



يذكر أن ليونيل ميسي حصد جائزة الفيفا لأفضل لاعب في 2022، والتي أقيم حفلها بالعاصمة الفرنسية باريس.

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