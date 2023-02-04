لماذا وصفت "ماركا" فينيسيوس جونيور بالإمبراطور؟

الوكيل الإخباري - تحدثت صحيفة "ماركا" عن البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بعد اندلاع أزمته مع شركة "نايكي" للألبسة الرياضية وظهوره بحذاء أسود في الشوط الأول من مباراة فالنسيا.



وبحسب الصحيفة فإن أزمة فينيسوس جونيور مع الشركة الأمريكية اندلعت خلال نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بسبب المعاملة السيئة من الشركة للنجم البرازيلي، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار بإلغاء عقده معها الذي كان ينتهي في 2028.



وسيتفاوض ممثلو فينيسيوس جونيور مع عدة شركات للحصول على عقد رعاية جديد يضعه في مصاف النجوم الكبار كالبرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كيليان مبابي الذين يحصلون على مبالغ تتراوح ما بين 14 و25 مليون يورو في العام من شركات الألبسة الرياضية العالمية.









ووصفت "ماركا" فينيسيوس جونيور بالإمبراطور لأن فريق عمله المكون من 30 شخصا على الأقل ومستشاريه صنعوا منه علامة تجارية عالمية حاليا ومنذ اليوم الأول.



وقدم الأشخاص الذين يحيطون بفينيسيوس جونيور له النصح منذ طفولته برعايته وتشكيل صورته منذ اليوم الأول، ما ضاعف قيمته مع نمو كرة القدم البرازيلية دون تسرع، ولكن دون توقف.



وتسارع التقدم الرياضي والتجاري إلى ما نحن عليه الآن، وقالت الصحيفة: "فينيسيوس نجم على أرض الملعب وأيقونة خارجه، لا يوجد شيء عشوائي في شخصية فينيسيوس، كل شيء تم قياسه بعد تحليل شامل لعلامته التجارية. في عام 2020 على سبيل المثال، أسقط لاعب ريال مدريد اسم فينيسيوس جونيور من على قمصان الفريق ومتاجر سانتياغو برنابيو واستخدامه على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتم تغيير الاسم إلى "Vini Jr". واتخذ القرار بناءً على دراسة أكدت أن اسمه لم يكن من السهل جدًا نطقه.

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وتحول الاسم الجديد لعلامة تجارية، لكن اللاعب لا يفكر في إطلاق علامة تجارية خاصة بل يستعمله في علاقاته وعقوده التجارية.



ولم يكن فينيسيوس جونيور مرتبطا بأي شركة عالمية قبل أن يحط الرحال في ريال مدريد عام 2018، لكن التعاقد مع الفريق الملكي جعل الشركات تتسابق للظفر بتوقيعه، وحاليا هو مرتبط بـ9 شركات عالمية.



كما ارتفع عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل قياسي، فمثلا في موقع "إنستغرام" كان عدد متابعيه مليونا ونصف مليون قبل الانتقال لريال مدريد، ووصل العدد حاليا إلى 29 مليون متابع.

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