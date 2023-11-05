لمن ذهب صوت الاردن في جائزة الكرة الذهبية؟

الوكيل الإخباري - لعبت الأصوات العربية، دورا مهما في حسم هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2023، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وكان الصوت الاردني من بين 3 اصوات عربية ذهب لصالح هالاند ، فيما ذهبت باقي الاصوات لصالح ميسي.



وكان ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، قد توج بالجائزة، الإثنين الماضي، للمرة الثامنة في مسيرته، بينما حل إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، في المرتبة الثانية.



وكتب فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بموقع التواصل تويتر "فاز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية على هالاند بفارق 105 نقاط".



وأضاف "حصد ليونيل ميسي 462 نقطة مقابل 357 نقطة لهالاند".



ونشر فابريزيو رومانو، أصوات كل الدول في جائزة الكرة الذهبية، والتي كشفت عن منح 3 دول عربية، أصواتها لصالح هالاند، وهي الجزائر والبحرين والأردن.



في المقابل، وقفت 10 أصوات عربية في صف ميسي، وهي السعودية ومصر والإمارات والعراق ولبنان والمغرب وعمان وفلسطين وقطر وتونس.

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