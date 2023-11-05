الأحد 05-11-2023
الوكيل الاخباري

صفارات الإنذار تدوي في مناطق غلاف غزة الجنوبي

فتوح: تصريحات العنصري إلياهو تعبر عن فكر الاحتلال الإرهابي

الملك يدعو لفرض هدنة إنسانية بغزة خلال اتصال مع الرئيس القبرصي

الجمارك: ضبط 26 ألف قطعة ألعاب نارية وأجهزة خلوية وسجائر إلكترونية

التعليم العالي تُلغي جميع المظاهر الاحتفالية جراء العدوان على غزة

حزب الله يستهدف بالصواريخ الموجهة ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير

كتائب القسام تقصف تجمع آليات للعدو بقذائف الهاون

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 9770 شهيداً

هيئة شؤون الأسرى: المعتقلون المرضى يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة

الخصاونة لميقاتي: حياة الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شخص آخر في العالم

عاجل

كتائب القسام تقصف تجمع آليات للعدو بقذائف الهاون

الأحد، 05-11-2023 02:35 م

لمن ذهب صوت الاردن في جائزة الكرة الذهبية؟

112023582430200644574


الوكيل الإخباري - لعبت الأصوات العربية، دورا مهما في حسم هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2023، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وكان الصوت الاردني من بين 3 اصوات عربية ذهب لصالح هالاند ، فيما ذهبت باقي الاصوات لصالح ميسي.

وكان ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، قد توج بالجائزة، الإثنين الماضي، للمرة الثامنة في مسيرته، بينما حل إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، في المرتبة الثانية.

وكتب فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بموقع التواصل تويتر "فاز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية على هالاند بفارق 105 نقاط".

وأضاف "حصد ليونيل ميسي 462 نقطة مقابل 357 نقطة لهالاند".

ونشر فابريزيو رومانو، أصوات كل الدول في جائزة الكرة الذهبية، والتي كشفت عن منح 3 دول عربية، أصواتها لصالح هالاند، وهي الجزائر والبحرين والأردن.

في المقابل، وقفت 10 أصوات عربية في صف ميسي، وهي السعودية ومصر والإمارات والعراق ولبنان والمغرب وعمان وفلسطين وقطر وتونس.  

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120235103239818122558 (1)

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

112023595922395326289

النصر.. 78 يوما من دون هزيمة

112023575459553217116

أنشيلوتي يحمل خبراً ساراً لجماهير الريال

112023573240275012706

مصر فضّلت ميسي على صلاح في تصويت الكرة الذهبية

112023572952105442627

الفيصلي يخصص جزءا من ريع تذاكر مباراة السد لغزة

112023572131195265171

بيان رسمي من ريال مدريد بشأن مبابي

أخبار متعلقة
112023413525460823261

ميسي يكتسح الجميع.. نقاط العشرة الأوائل في سباق الكرة الذهبية 2023

1020232612428929490910

موعد حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2023

1020231992335724161907

ميسي ينهي الجدل بشأن إمكانية انتقاله على سبيل الإعارة إلى الهلال السعودي!

102023109956819550223

من جديد السعودية تسعى خلف ميسي بعد سقوط إنتر ميامي

1020238162117383475270

أول رد رسمي لإنتر ميامي على أنباء انتقال ميسي لبرشلونة على سبيل الإعارة

1020238105558439537304 (1)

مدرب إنتر ميامي يعلق على تقارير إعارة ميسي إلى برشلونة