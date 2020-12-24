لوشيسكو على أبواب إنجاز تاريخي مع الهلال

الوكيل الإخباري_ كشف الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق، عن إنجاز تاريخي يقترب من الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، في مسيرته مع الزعيم.



ونشر بن مساعد رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، جاءت كالآتي..





"أتابع الهلال و أرقامه منذ العام ١٩٧٥ و بالرغم من ذلك لم أكن أعرف أنه لم يسبق لمدرب للهلال أن فاز معه بالدوري أكثر من مرة ، إن فاز رازافان بهذا الدوري مع الهلال سيكسر هذه القاعدة"



وحقق لوشيسكو إنجازات تاريخية مع الهلال، بعد قيادة الزعيم للتتويج بثلاثية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا، وكذلك احتلال الهلال للمركز الرابع في كأس العالم للأندية، ليعادل إنجاز الاتحاد كأكبر إنجاز لفريق سعودي بتاريخ المونديال.









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المصدر : ملاعب



