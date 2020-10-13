لوشيسكو يرفض رحيل ثنائي الهلال

الوكيل الإخباري _ رفض الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، رحيل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي.اضافة اعلان
والهلال يستهل الموسم الرياضي الجديد، بمواجهة العين، يوم 17 أكتوبر القادم، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.
رفض لوشيسكو، رحيل الثنائي أمير كردي وأحمد أشرف، مؤكدًا دخولهما ضمن خياراته الفنية، للموسم الرياضي الجديد.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المدرب الروماني، طلب من إدارة الهلال، رفض جميع العروض المقدمة للثنائي.
وكشف عن أن أشرف، الذي لعب معارًا في الفيصلي، الموسم الرياضي الماضي، تلقى3 عروض للتعاقد معه في الصيف الحالي.
المصدر : ملاعب
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