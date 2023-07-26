لوفرين يبعث رسالة لمحمد صلاح .. صورة

الوكيل الإخباري - وجه الكرواتي ديان لوفرين لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، رسالة إلى صديقه وزميله السابق محمد صلاح نجم ليفربول.



وارتبط صلاح ولوفرين بعلاقة صداقة مميزة، بعد انتقال الفرعون المصري للريدز في صيف 2017.



ورحل لوفرين عن صفوف ليفربول في 2020، متجها إلى زينيت سانت بطرسبرج الروسي.



ونشر لوفرين، عبر حسابه على إنستجرام، صورتين مع صلاح، وكتب عليهما "بعد 3 سنوات من عدم رؤية بعضنا البعض، في النهاية وجدنا أنفسنا مرة أخرى".



وشارك صلاح في ودية ليفربول ضد جروثر فيورث، أمس الإثنين، والتي انتهت بالتعادل 4-4، حيث صنع هدفين، وسجل هدف التعادل القاتل.



ويستعد ليفربول لخوض عدة مواجهات ودية ضد أندية ليستر سيتي وبايرن ميونخ ودارمشتات.



ويبدأ ليفربول، مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة تشيلسي، يوم 13 أغسطس/آب المقبل.



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