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الثلاثاء، 13-06-2023 03:42 م

لوكاكو يصل السعودية

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الوكيل الإخباري -  أشعل البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي المعار إلى إنتر، الأنباء الخاصة بانتقاله إلى الدوري السعودي.

ووفقا لشبكة "جول" العالمية، سافر لوكاكو إلى المملكة العربية السعودية، أمس الإثنين، لإجراء مناقشات بشأن الانضمام إلى الهلال.

وأشارت إلى أن المهاجم البلجيكي تلقى عرضا لمدة عامين سيحصل خلاله على 25 مليون يورو في الموسم الواحد.

ويتواجد لوكاكو على سبيل الإعارة مع إنتر حتى 30 يونيو/حزيران، ومن المنتظر عودته قريبا إلى تشيلسي، لكن مستقبله لا يزال غير واضح، ما جعله يستكشف خيار الانتقال إلى السعودية.

وأوضح "جول" أن ال25 مليون يورو لا تلبي توقعات لوكاكو، الذي يطمح في الحصول على عرض محسن، وسيكون الهلال مجبرا على التفاوض مع تشيلسي أيضا لحسم الصفقة.

ويحدد البلوز 50 مليون يورو للموافقة على بيع لوكاكو، ويرفض الهلال دفع هذا الرقم، لكنه على استعداد للتفاوض بشأن الرسوم.

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