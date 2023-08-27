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الأحد، 27-08-2023 04:10 م

لوكاكو يعلن انتقاله إلى روما

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الوكيل الإخباري -  أكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن روميلو لوكاكو أعلن انتقاله إلى روما قادماً من تشيلسي قبل غلق باب القيد نهاية شهر (آب) الحالي.

نقلت الصحيفة تصريحات للدولي البلجيكي قال فيها إنه سيتوجه إلى إيطاليا الأحد لإتمام إجراءات انتقاله إلى "الذئاب".

وأضافت: "لوكاكو خاض تدريباته في الفترة الماضية مع فريق تحت 21 سنة في تشيلسي بسبب خروجه من حسابات الفريق إلى جانب عدم رغبته في اللعب تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو".

وأشارت إلى أن المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً سيلعب للمرة الثالثة تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

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