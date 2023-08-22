لوكاكو يعوض كين في توتنهام

الوكيل الإخباري - قالت صحيفة فوتبول إنسايدر أن توتنهام وضع روميلو لوكاكو كأبرز خيار لتعويض رحيل هاري كين إلى بايرن ميونخ.



ذكرت الصحيفة أن الدولي البلجيكي على رأس أولويات "السبيرز" لتدعيم خط هجوم الفريق قبل غلق باب القيد نهاية شهر (آب) الحالي.



وأكدت أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً ارتبط اسمه بالبقاء في إنتر ميلان وعدم استمراره في تشيلسي عقب انتهاء إعارته إلى "النيراتزوري"، بينما دخل يوفنتوس مرشحاً بقوة للظفر بخدماته، ورغم ذلك لم تحدث أي تطورات ليستمر اللاعب مع "البلوز" حتى الآن.



وأشارت إلى أن لوكاكو ضمن القائمة المختصرة بالنسبة للنادي اللندني خاصة أن رحيل الهداف التاريخي للفريق هاري كين سيؤثر بشكلي سلبي على خط الهجوم، في المقابل أوضحت أن لاعب جينت البلجيكي جيف أوربان مرشحاً أيضاً للانضمام إلى توتنهام.

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