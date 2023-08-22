الثلاثاء 22-08-2023
الوكيل الاخباري

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

أول تحرك إثيوبي بعد مزاعم بقتل حرس الحدود السعودي لمهاجرين

الملك يلتقي عددا من وجهاء وأبناء وبنات محافظة عجلون

ذيبان ترحب بحزب الاتحاد الوطني الأردني ضمن لقاء استقطابي موسع

الكشف عن سبب انقطاع المياه عن مدينة العقبة لعدة ساعات

المقبولون بالمعهد القضائي الأردني - أسماء

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

ارتفاع الدينار الأردني أمام اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني في 2022

حادث سير في شارع الاردن - صور

الملك يزور تلفريك عجلون - فيديو

الثلاثاء، 22-08-2023 04:08 م

لوكاكو يعوض كين في توتنهام

820232211412978555274


الوكيل الإخباري - قالت صحيفة فوتبول إنسايدر أن توتنهام وضع روميلو لوكاكو كأبرز خيار لتعويض رحيل هاري كين إلى بايرن ميونخ.

ذكرت الصحيفة أن الدولي البلجيكي على رأس أولويات "السبيرز" لتدعيم خط هجوم الفريق قبل غلق باب القيد نهاية شهر (آب) الحالي.

 وأكدت أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً ارتبط اسمه بالبقاء في إنتر ميلان وعدم استمراره في تشيلسي عقب انتهاء إعارته إلى "النيراتزوري"، بينما دخل يوفنتوس مرشحاً بقوة للظفر بخدماته، ورغم ذلك لم تحدث أي تطورات ليستمر اللاعب مع "البلوز" حتى الآن.

وأشارت إلى أن لوكاكو ضمن القائمة المختصرة بالنسبة للنادي اللندني خاصة أن رحيل الهداف التاريخي للفريق هاري كين سيؤثر بشكلي سلبي على خط الهجوم، في المقابل أوضحت أن لاعب جينت البلجيكي جيف أوربان مرشحاً أيضاً للانضمام إلى توتنهام.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
820232216215497151021

حان وقت التغيير .. جماهير ليفربول تنقلب على صلاح

8202322163534937031417

محاولة فاشلة من برشلونة لتعويض ديمبلي

8202322155239514275374

رونالدو يقود النصر أمام شباب الأهلي من أجل مقعد في دور المجموعات

820232214953464370067

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

820232212126648798013

مبابي يضع ريال مدريد أمام حدث غير مسبوق

8202322114727652739091

تغييرات بالجملة في الوحدات والفيصلي قبل الكلاسيكو

أخبار متعلقة
820232211131199196737 (1)

موعد الكشف الطبي لنجم بايرن في إنتر ميلان

8202321102911226398263

محاولة أخيرة من بايرن لخطف نجم السيتي

820231912536844257689

نوير يغير خطط بايرن ميونخ في سوق الانتقالات

820231516125372451720

بيع 10 آلاف قميص باسم هاري كين

820231393725162447419

بايرن ميونخ يسقط بثلاثة أمام لايبزيغ في كأس السوبر الألماني

82023916335599682952

عملاق إنجليزي يبدأ مفاوضاته لخطف بافارد