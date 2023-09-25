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الإثنين، 25-09-2023 03:51 م

لوكاكو ينضم لقائمة تاريخية يتزعمها كريستيانو

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الوكيل الإخباري - واصل البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم روما، تألقه مع الفريق منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما سجل هدفا في شباك تورينو، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وسجل روميلو الهدف الأول في اللقاء بالدقيقة 68، قبل أن ينجح تورينو في معادلة النتيجة بالدقيقة 85 عن طريق دوفان زاباتا.

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وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن لوكاكو تمكن من تسجيل 59 هدفا في 100 مباراة لعبها ببطولة الدوري الإيطالي خلال فترته السابقة مع إنتر ميلان، والحالية مع روما.


وأضافت أن هناك 5 لاعبين فقط حققوا أداء أفضل من لوكاكو في أول 100 مباراة، من بين اللاعبين الذين ظهروا منذ عهد احتساب الفوز بـ3 نقاط.


وجاء اللاعبون كالتالي: ديفيد تريزيجيه (63 هدفا)، مونتيلا (64)، شيفتشينكو (64)، هيجواين (65) وكريستيانو رونالدو (81).


ومنذ انضمامه لروما، شارك البلجيكي في 4 مباريات بجميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف.

 

ملاعب 

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