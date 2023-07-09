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الأحد، 09-07-2023 01:52 م

لوكاكو يوافق على خيانة إنتر.. والهلال يرفض الاستسلام

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الوكيل الإخباري - اقترب البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي، من الانتقال إلى نادٍ جديد في الميركاتو الشتوي الجاري.

ولعب لوكاكو الموسم الماضي مع إنتر على سبيل الإعارة، لكن النيراتزوري فشل حتى الآن في إعادة شرائه مجددا من البلوز.

وكانت أنباء قد أفادت بأن يوفنتوس بدأ المفاوضات الرسمية مع تشيلسي للحصول على خدمات لوكاكو.

ووفقا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، استغل يوفنتوس رغبة تشيلسي في الحصول على خدمات دوسان فلاهوفيتش، وطلب ضم روميلو لوكاكو، بالإضافة إلى 25 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن يوفنتوس حصل أيضا على موافقة لوكاكو، لارتداء قميص السيدة العجوز، وقد يكون الأسبوع المقبل حاسما للصفقة.

وأوضحت أن الهلال السعودي لم يستسلم بشأن ضم لوكاكو، حيث لا يزال يجري محادثات مع تشيلسي حول الصفقة.

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