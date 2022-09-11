لياو يوجه رسالة لجمهور ميلان عقب واقعة طرده

الوكيل الإخباري - وجه البرتغالي رافائيل لياو، نجم ميلان، رسالة إلى جمهور الروسونيري، عقب الفوز على سامبدوريا 2-1، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.



وحصل لياو على بطاقة حمراء في بداية الشوط الثاني من المباراة، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم ميلان بهدف دون رد.



ونجح سامبدوريا في إحراز التعادل عقب طرد لياو بدقائق قليلة، لكن عاد أوليفييه جيرو وأحرز الهدف الثاني لميلان من ركلة جزاء.



ونشر لياو، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورًا من المباراة، وكتب عليها: "روح الفريق أعظم نقاط قوتنا حتى الآن، متحدية كل الأشياء والأشخاص".



وأضاف: "أظهرنا أمام سامبدوريا مرة أخرى ما تتكون منه هذه المجموعة، حيث إن الفريق رغم طردي، لم يستسلم وواصل البحث عن الانتصار! يحيا ميلان".



يذكر أن لياو سيغيب عن مباراة ميلان المقبلة أمام نابولي في الدوري الإيطالي، بسبب الإيقاف.

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