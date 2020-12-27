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الأحد، 27-12-2020 07:10 م

ليدز يونايتد يحقق فوزا صعبا بالبريميرليج

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الوكيل الاخباري - حقق فريق ليدز يونايتد انتصاراً مهماً له بتغلبه على ضيفه بيرنلي بهدف نظيف الأحد ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن مهاجم ليدز باتريك بامفورد من إهداء الثلاث نقاط لفريقه عقب تسجيله هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من اللقاء.

ورفع ليدز رصيده إلى 20 نقطة في المركز الحادي عشر بعد أن حقق فوزه السادس مقابل تعادلين و7هزائم، في المقابل تجمد رصيد بيرنلي عند 13 نقطة فقط في المركز السادس عشر بعد أن لقي خسارته السابعة مقابل 4 تعادلات و3 انتصارات.

وهذا هو الهدف العاشر لبامفورد في 15 مباراة في "بريميرليغ" هذا الموسم.

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