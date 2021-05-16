ليستر سيتي حصد اللقب ،، وكسب قلوب العرب

الوكيل الإخباري - أنس عشا -

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توج فريق ليستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأول بتاريخه، وذلك بفوزه في المباراة النهائية على تشيلسي بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي.وأحرز البلجيكي يوري تيليمانس هدف المباراة الوحيد والتي شهدت حضور قرابة الـ "20" مشجع وفق شروط صحية وقائية مشددة.وكانت اللقطة الأجمل بعد نهاية المباراة عندما احتفل اللاعب الإنجليزي تشودهاري باللقب برفعه العلم الفلسطيني، في موقف واضح منه لدعم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لهجمة صهيوينة غاشمة في جميع أراضيه المحتلة .