ليستر سيتي يستدرج أستون فيلا في مواجهة مثيرة بالدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري - يستدرج فريق ليستر سيتي نظيره أستون فيلا مساء اليوم، الثلاثاء، في إطار المباريات المؤجلة من الجولة السابعة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب كينج باور في العاشرة إلا الربع مساءً.



ويقع ليستر سيتي فى المركز التاسع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز السابع في ترتيب البريميرليج برصيد 41 نقطة.



ويسعي ليستر سيتي لتحقيق الفوز متسلحا بالملعب والجمهور للابتعاد عن دوامة الهبوط والمراكز المتاخرة حيث أن الفوز سيقفز به 6 مراكز دفهة واحدة ويصل الي المركز 13 في الترتيب.



فيما سيحاول أستون فيلا الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاثة للتقدم إلى المركز السادس في ترتيب البريميرليج والاقتراب من المربع الذهبي لضمان التواجد مع الكبار والحصول علي مقعد أوروبي الموسم المقبل.



ويتفوق ليستر سيتي علي نظيره أستون فيلا في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري الإنجليزي حيث التقي الفريقين في91 مباراة فاز ليستر في 37 منها وحسم التعادل 25 مواجهة وفاز أستون فيلا 29.

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