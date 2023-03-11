السبت 11-03-2023
الوكيل الاخباري

عروض وتخفيضات في المؤسسة العسكرية بمناسبة عيد الام

العثور على جثة حدث في الرمثا والأمن يُحقق

التعامل مع 1015 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الاحتلال يصيب فتى بالرصاص المعدني في باب العمود

اتفاقية لإقامة محطة كهربائية بالزرقاء الصناعية

الطراونة: قادرون على حل الصعوبات والإشكاليات التي تواجه المنشآت بالضمان

أماكن فحص كورونا مجانا في الأردن - أسماء

الأسواق العالمية تترقب قرار الفائدة وتخوفات من الركود

النفط يهبط 3% وبرنت يسجل 83 دولاراً للبرميل

النواب يناقش الثلاثاء المقبل إجابات الحكومة عن الأسئلة النيابية

السبت، 11-03-2023 01:16 م

ليستر سيتي يستضيف تشيلسي في مواجهة نارية بالدوري الإنجليزي

3202311105916340018406


الوكيل الإخباري - يستضيف فريق ليستر سيتي نظيره تشيلسي في مواجهة نارية في السادسة مساء اليوم، السبت، على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.‏                     

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.

ويأمل فريق تشيلسي، بقيادة مدربه جراهام بوتر، تحقيق الفوز اليوم من أجل تعديل موقفه في ترتيب الدوري الإنجليزي وحجز أحد المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

ويدخل تشيلسي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة نسبيا بعدما نجح فى التأهل إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب بورسيا دورتموند الألماني بالفوز عليه بنتيجة 2-0 خلال المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، في إياب دور الـ16، بعد أن حسم أسود الفيستيفال موقعة الذهاب بهدف دون رد لتصبح نتيجة مباراتي الفريقين 2-1 لصالح البلوز.

بينما يسعى ليستر سيتي، بقيادة بريندان رودجرز، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والهروب من دوامة الصراع مع الهبوط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والتقدم خطوة نحو منطقة الأمان.

وخاض تشيلسي 25 مباراة حتى الآن في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، فاز في 9 منها وتلقى الهزيمة في مثلها، بينما تعادل في 7، مما جعله يمتلك 34 نقطة فقط.

في حين لعب ليستر سيتي 26 مباراة بالدوري الإنجليزي الموسم الحالي حتى الآن، حقق خلالهم الفوز في 7 مباريات وخسر 15 وتعادل في 3 مباريات، مما جعله يمتلك 24 نقطة فقط.


كان البلوز تفوق على ثعالب ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد ستامفورد بريدج في منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202311105413488218813

جراحة ناجحة للبرازيلي نيمار في الدوحة

320231111616538752472

الأهلي في مهمة صعبة أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

3202311111053335228264

محمد صلاح في انتظار رقم تاريخي اليوم أمام بورنموث

320231111312868143563

ليفربول يبحث عن مواصلة الانتفاضة المحلية أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

63566d9f05555

الدوري السعودي للسيدات يخصص جوائز مالية ضخمة للمرة الأولى في تاريخ المملكة

320239122736658795612

أسطورة النصر يوجه رسالة لجماهيره قبل الكلاسيكو

أخبار متعلقة
2202318124413769134911

تشيلسي يودع أتسو برسالة أخيرة

2202314134935982001723

حارس جديد على رادار تشيلسي

220231392646127758993

كريستيانو رونالدو يحصد أولى جوائزه في السعودية

2202312165438430522451

مانشستر يونايتد يستجيب لانتقادات رونالدو

220231215155117751917

اشتباك حاد بين نيمار ومستشار سان جيرمان

2202312152610279963064

زلزال تركيا يجبر 4 أندية على الانسحاب من الدوري