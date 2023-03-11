ليستر سيتي يستضيف تشيلسي في مواجهة نارية بالدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق ليستر سيتي نظيره تشيلسي في مواجهة نارية في السادسة مساء اليوم، السبت، على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.‏



ويحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.



ويأمل فريق تشيلسي، بقيادة مدربه جراهام بوتر، تحقيق الفوز اليوم من أجل تعديل موقفه في ترتيب الدوري الإنجليزي وحجز أحد المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.



ويدخل تشيلسي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة نسبيا بعدما نجح فى التأهل إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب بورسيا دورتموند الألماني بالفوز عليه بنتيجة 2-0 خلال المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، في إياب دور الـ16، بعد أن حسم أسود الفيستيفال موقعة الذهاب بهدف دون رد لتصبح نتيجة مباراتي الفريقين 2-1 لصالح البلوز.



بينما يسعى ليستر سيتي، بقيادة بريندان رودجرز، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والهروب من دوامة الصراع مع الهبوط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والتقدم خطوة نحو منطقة الأمان.



وخاض تشيلسي 25 مباراة حتى الآن في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، فاز في 9 منها وتلقى الهزيمة في مثلها، بينما تعادل في 7، مما جعله يمتلك 34 نقطة فقط.



في حين لعب ليستر سيتي 26 مباراة بالدوري الإنجليزي الموسم الحالي حتى الآن، حقق خلالهم الفوز في 7 مباريات وخسر 15 وتعادل في 3 مباريات، مما جعله يمتلك 24 نقطة فقط.





كان البلوز تفوق على ثعالب ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد ستامفورد بريدج في منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

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