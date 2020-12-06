ليس ليفربول.. كلوب يحدد مرشحه للقب البريميرليغ

الوكيل الإخباري- قال يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي إن تشيلسي هو المرشح الأبرز للفوز بلقب المسابقة هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني فرانك لامبارد.

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وقبل مواجهة "الريدز" مع ضيفه وولفرهامبتون واندرارز اليوم الأحد قال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "عندما أشاهد مباريات كرة القدم في الوقت الحالي فإن تشيلسي حسب رأيي هو المرشح الأبرز للفوز باللقب.



وتابع: "فهو يملك أكبر تشكيلة ولديه لاعبون كبار يقدمون أداء جيدا كفريق بعد بداية متواضعة وكلهم لائقون.. ولديه وفرة في الخيارات ومن ثم إمكانية التغيير والتبديل".







