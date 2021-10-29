الجمعة 29-10-2021
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الجمعة، 29-10-2021 11:24 ص

ليفانتي يتعادل مع اتلتيكو مدريد بالليغا

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الوكيل الاخباري - تعادل فريق ليفانتي بنتيجة 2 - 2 مع فريق اتلتيكو مدريد ضمن منافسات الأسبوع 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم في المباراة التي اقيمت على ملعب سيوتات دي فالنسيا.

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افتتح التسجيل اتلتيكو في الدقيقة 12 من خلال انطوان غريزمان، وعادل ليفانتي النتيجة في الدقيقة 37 من خلال إينيس بردهي.

وتقدم اتلتيكو مجددًا في الدقيقة 76 من خلال ماثيوس كونها.

 

وعادل مجددًا لفانتي النتيجة في الدقيقة 90 عن طريق بردهي.

وشهدت المباراة منح 8 بطاقات صفراء كانت 6 منها لصالح فريق اتلتيكو وطرد الحكم مدرب اتلتيكو دييغو سيميوني ولاعب ليفانتي روبيرتو سواريز بيير.

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