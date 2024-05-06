ليفاندوفسكي: باريس سيظل خطيرا بمبابي أو دونه

الوكيل الإخباري - يرى روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، أن باريس سان جيرمان سيظل فريقا كبيرا في أوروبا، حتى في حال رحيل نجمه الأول، كيليان مبابي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية: "باريس سيبقى خطرا كبيرا على جميع أندية أوروبا، في وجود مبابي أو دونه".



وأضاف النجم البولندي: "أعتقد أن بي إس جي سيكون لديه مستقبل باهر، حتى لو رحل كيليان".



وينتهي تعاقد كيليان مبابي (25 عاما) مع النادي الباريسي، في 30 يونيو/حزيران المقبل، علما بأنه انضم من موناكو في صيف 2017، مقابل 180 مليون يورو.



ويبدو المهاجم الفرنسي في طريقه إلى ريال مدريد، بصفقة انتقال حر، بحسب العديد من التقارير الصحفية.

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