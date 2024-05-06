الإثنين 06-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الرئاسة الفلسطينية تحذر من بدء الاحتلال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في رفح

وزير الزراعة: تسهيلات للاستثمار في المدينة الزراعية السياحية التراثية في جرش

بوريل: أوامر إسرائيل بإجلاء المدنيين في رفح غير مقبولة

فرنسا تجدد رفضها شن هجوم على رفح

بلدية إربد تنذر 165 منشأة وتخالف 90 خلال شهر نيسان

ارتفاع عدد شهداء غزة الى 34735 منذ 7 اكتوبر

حماس: أي عملية في رفح لن تكون نزهة لجيش الاحتلال

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

تزايد إقبال المرضى على المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة

حماس تؤكد مواصلة المفاوضات رغم دعوة الاحتلال إخلاء مناطق برفح

الإثنين، 06-05-2024 02:49 م

ليفاندوفسكي: باريس سيظل خطيرا بمبابي أو دونه

52024685931801019442


الوكيل الإخباري - يرى روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، أن باريس سان جيرمان سيظل فريقا كبيرا في أوروبا، حتى في حال رحيل نجمه الأول، كيليان مبابي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية: "باريس سيبقى خطرا كبيرا على جميع أندية أوروبا، في وجود مبابي أو دونه".

وأضاف النجم البولندي: "أعتقد أن بي إس جي سيكون لديه مستقبل باهر، حتى لو رحل كيليان".

وينتهي تعاقد كيليان مبابي (25 عاما) مع النادي الباريسي، في 30 يونيو/حزيران المقبل، علما بأنه انضم من موناكو في صيف 2017، مقابل 180 مليون يورو.

ويبدو المهاجم الفرنسي في طريقه إلى ريال مدريد، بصفقة انتقال حر، بحسب العديد من التقارير الصحفية.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520246125550324869933 (1)

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

52024692656218581951

رئيس يوفنتوس: لست بحاجة لتفسير صعوبة وضعنا

5202469630551239396

بسبب الهلال.. معاقبة اتحاد جدة وحمد الله

5202468430811808266

صلاح يحقق إنجازا تاريخيا في الدوري الإنجليزي الممتاز

52024683355139331624

نجم المنتخب الأمريكي مدافعا: "ميسي يظهر مدى ضعف الدوري الأمريكي"

52024682928717941792 (1)

زيدان يعلن موقفه من تدريب بايرن ميونخ

أخبار متعلقة
5202458256364891488

ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني

420242110359967059211 (1)

رباعية باريس تدفع برشلونة لقرار مفاجئ

4202420144819806764592

إصابة مفاجئة لنجم ريال مدريد قبل الكلاسيكو

4202418105112201386919 (1)

اجتماع حاسم لتشافي في برشلونة

420241695748165725095

حكيمي يعلق على مواجهة سان جيرمان وبرشلونة الحاسمة في دوري الأبطال

4202415101715842474321

أهداف برشلونة تجدد الشكوك حول دوناروما