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الأحد، 25-12-2022 01:39 م

ليفاندوفسكي: لهذا السبب نهائي مونديال قطر "الأروع" على الإطلاق

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الوكيل الإخباري - أشاد روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، بمستوى الأداء في كأس العالم (قطر 2022).

وقال ليفا، في حوار أجراه مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أعتقد أن بولندا حققت أهدافها في المونديال. لقد لعبنا ضد فرنسا بعد تقديم دور أول جيد".

وأضاف: "أمام فرنسا، سنحت لنا بعض الفرص في الشوط الأول، لكن بعد الاستراحة لم نكن جيدين بما يكفي".

وزاد: "خسرنا فقط أمام الفريقين اللذين بلغا النهائي (فرنسا والأرجنتين). كان من الممكن أن نلعب بشكل أفضل، لكنني أصر على أننا حققنا أهدافنا، وكان ذلك جيدا".

وتابع: "نهائي مونديال قطر أفضل مباراة نهائية شاهدتها على الإطلاق، ربما لأن البطولة لعبت أثناء الموسم. كان من الممكن أن يكون ذلك في يونيو بنهاية الموسم، حيث يكون اللاعبون أكثر إرهاقًا، ما يجعل اللعب بهذا المستوى العالي بعد أول 70 دقيقة مستحيلا.. إن روعة المباراة النهائية يعود إلى إقامتها أثناء الموسم.. هناك فارق كبير".

وعن إمكانية مشاركته في كأس العالم المقبلة بعمر 37 عاما، علق: "لا يعتمد الأمر على لياقتي الجسدية بل على الجوانب التي تحيط بكرة القدم. أعلم أنني سأكون جاهزًا إذا أردت اللعب هناك، لكن من السابق لأوانه اتخاذ القرار".

وواصل: "ما زال أمامنا 3 سنوات ونصف، إنها مدة كبيرة، والآن أركز على يورو 2024".

وأردف: "كان من المؤلم افتقاد مباريات دوري الأبطال الموسم الحالي، وآمل أن يكون الموسم المقبل أفضل لنا. عانينا الكثير من الإصابات لكننا لعبنا ضد بايرن وإنتر وارتكبنا أخطاء، وكان الثمن يجب دفعه".

واستطرد: "نعلم أنه يمكننا تقديم أداء أفضل، وأثق أن الموسم المقبل سيكون أفضل، خطوة بخطوة سنمضي قدمًا. هذا هدفنا وآمل أن نفوز بالألقاب في النهاية".

وختم: "مقتنع بأنني سأكون بحالة جيدة، كما أنا الآن، لإكمال عقدي مع برشلونة، عندما كان عمري 32 عامًا، كنت أرغب في اللعب لمدة 3 أو 4 سنوات أخرى على مستوى عالٍ. لهذا السبب أفعل كل شيء كي أستمر لمدة طويلة.. ما دمت لائقًا وأريد الفوز بالألقاب، سأبقى هنا".

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