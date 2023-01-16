ليفاندوفسكي مدمر ريال مدريد بـ 3 ألوان

الوكيل الإخباري - قاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فريقه برشلونة للفوز بكأس السوبر الإسباني، عقب الفوز على غريمه التقليدي ريال مدريد (3-1)، في النهائي الذي إقيم في ملعب الدرة بالرياض.



ونجح ليفاندوفسكي أيضا في تسجيل سابع أهدافه في شباك ريال مدريد، بشكل عام مع أندية بوروسيا دورتموند، بايرن ميونخ، برشلونة.



تاريخ أسطوري لليفاندوفسكي أمام ريال مدريد يكتمل مع برشلونة:



-خاض ليفاندوفسكي مباراته العاشرة ضد ريال مدريد والثانية مع برشلونة في كلاسيكو الأرض.

-خاض ليفاندوفسكي 3 مباريات أمام ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند، و5 مباريات بقميص بايرن ميونخ، ومباراتين مع برشلونة، بالإضافة لمباراة ودية مع برشلونة.

-حقق ليفاندوفسكي انتصاره الرابع ضد ريال مدريد، والأول له مع برشلونة في الكلاسيكو رسميا، والثاني سواء وديا أو رسميا.

-خسر ليفاندوفسكي في مبارياته أمام ريال مدريد 4 مباريات من بينهم لقاء مع برشلونة، وتعادل في مباراتين.





-سجل في شباك ريال مدريد 7 أهداف، بواقع هدف بقميص بايرن ميونخ من ركلة جزاء في 2017، و5 أهداف مع بوروسيا دورتموند في 3 مباريات، وهدف مع برشلونة في مباراتين.







-صنع هدفين في مبارياته ضد ريال مدريد، وكلاهما مع برشلونة في الخسارة (3-1) هذا الموسم في الدوري الإسباني، والفوز الليلة بالنتيجة ذاتها في الرياض.





-جميع أهداف ليفاندوفسكي في شباك ريال مدريد جاءت بقدمه اليمنى، بدون أي هدف بالرأس، وأشهرهم الرباعية في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2013.

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