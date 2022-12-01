ليفاندوفسكي: مواجهة فرنسا حياة او موت في كأس العالم

الوكيل الإخباري - أعرب روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم منتخب بولندا، عن سعادته رغم الخسارة ضد الأرجنتين بهدفين دون رد، مساء الأربعاء، بختام دور المجموعات لنهائيات مونديال "قطر 2022".



وقال ليفاندوفسكي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد كانت هزيمة جميلة، كنا ندرك أننا نلعب ضد الأرجنتين وأنها مباراة صعبة، وكان علينا أن نقاتل منذ البداية وننافس لكننا خسرنا".





وأتم ليفاندوفسكي: "مواجهة فرنسا في دور الـ16 تحد كبير لنا وهي بمثابة حياة او موت، ندرك قوة لاعبيهم، ويجب أن نقاتل ونبذل قصارى جهدنا، ونعلم أنهم حامل اللقب، ويجب أن نلعب بشكل أفضل".



ويلتقي منتخب فرنسا حامل لقب المونديال مع نظيره بولندا، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم قطر 2022.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة