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الأحد، 29-10-2023 03:47 م

ليفاندوفسكي يبرر ظهوره الباهت في الكلاسيكو

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الوكيل الإخباري - برر البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة ظهوره الباهت في  مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، التي خسرها البارسا (2-1)، مساء أمس السبت، بالجولة 11 من الليجا في معقل بلوجرانا ملعب "مونتجويك".

وقال ليفاندوفسكي خلال تصريحات نقلتها شبكة "يورو سبورت" البولندية: "أهم شيء كان التعافي من الإصابة، وتمكنت من ذلك بالفعل".

وأضاف: "لم أشارك في العديد من حصص التدريب مع الفريق، وهذا كان الأمر السلبي الوحيد للتحضير بشكل أفضل لهذه المباراة. لم أشعر بأي ألم، وكان كل شيء على ما يرام".

وتابع: "لم تصلني الكثير من الكرات داخل منطقة الجزاء، والدقائق الأولى بعد العودة دائما يحيط بها الشك، كل لمسة للكرة تساعدني في استعادة أجواء اللعب".

وأوضح: "اللعب كل 3 أيام مختلف، لم أفكر أنني لم ألمس الكرة بقدمي لمدة 3 أسابيع".

وأتم: "سنحاول تحسين الأداء كفريق في المباريات المقبلة".

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.

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