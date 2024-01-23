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الثلاثاء، 23-01-2024 03:21 م

ليفاندوفسكي يحصل على حق تقرير المصير

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الوكيل الإخباري - وجهت إدارة برشلونة رسالة حاسمة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق، خلال الفترة الحالية، من أجل تحديد مصيره مع الفريق الكتالوني.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "برشلونة لن يفرض الرحيل على ليفاندوفسكي بنهاية الموسم، لأنه سيعتمد عليه في المستقبل، وسيتم احترام أي قرار يتخذه اللاعب في 30 يونيو/حزيران المقبل".

وأضافت الصحيفة: "برشلونة منح ليفاندوفسكي الحق في أن يقرر مسيرته، وسيتم احترام قراره".

وأشار التقرير إلى أن أندية الدوري السعودي تطارد ليفاندوفسكي لضمه، وفي الصيف الماضي تلقى عروضا مغرية لكنه رفض الرحيل، حيث يرى نفسه يلعب في أوروبا لبضع سنوات أخرى.

يذكر أن ليفاندوفسكي دخل في أزمة مع إدارة ناديه السابق بايرن ميونخ، وضغط من أجل الانتقال لصفوف برشلونة، ويرتبط بعقد حالي مع الفريق الكتالوني حتى صيف 2026.

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