ليفاندوفسكي يحصل على كرة ذهبية من نوع خاص

الوكيل الإخباري - حظي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بتكريم مميز عقب مباراة منتخب بلاده التي فاز فيها 5-1 أمام إستونيا، الخميس الماضي.



وقدم أحد المشجعين من ذوي الهمم، هدية مميزة للمهاجم البالغ 35 عاما، وكانت عبارة عن كرة ذهبية مصنوعة خصيصا لليفاندوفسكي، من أعواد الثقاب.



ونشر الحساب الرسمي للاتحاد البولندي مقطع فيديو عبر موقع "يوتيوب" يوثق حصول ليفاندوفسكي، على الجائزة وحديثه مع المشجع، واعجابه بالجائزة وجودتها.



وأراد المشجع أن تصبح تلك الهدية هي كرة ذهبية للمهاجم البولندي، الذي كان قريبا من الحصول عليها في عام 2020 ولكن تم إلغاء الجائزة في ذلك الوقت بسبب وباء كورونا.



وأبدى ليفاندوفسكي، إعجابه بالجائزة وجودتها، ليكشف له المشجع أنه صنعها من 4718 عود ثقاب، وكلفته 308 ساعات من العمل عليها، ورد المهاجم البولندي على المشجع وعبر له عن شكره بمنحه قميص منتخب بولندا.

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