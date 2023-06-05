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الإثنين، 05-06-2023 04:38 م

ليفاندوفسكي يطرح بنزيما أرضا قبل رحيله للسعودية

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الوكيل الإخباري -  نجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة في تحقيق هدفه، بالتتويج بجائزة هداف الليجا هذا الموسم "البيتشتشي" بعد صراع مع الفرنسي كريم بنزيما، قائد ريال مدريد.

ليفاندوفسكي أنهى الموسم وفي رصيده 23 هدفا، وبفارق 4 أهداف عن الوصيف بنزيما، الذي فشل في تقليص الفارق مع البولندي.

ولم يكن الأمر مجرد صراع بين ثنائي هجومي على جائزة الهداف، بل كان أشبه بانتقام مجهز قبل سنوات.

هدف رئيسي

كان الفرنسي كريم بنزيما، هو أحد أهم أسباب اختيار ليفاندوفسكي الانتقال إلى برشلونة، قبل نهاية عقده مع فريقه السابق بايرن ميونخ.

وانضم ليفاندوفسكي لصفوف برشلونة، مقابل 45 مليون يورو، بعد ضغط كبير على إدارة بايرن ميونخ للموافقة.

وقال سيزاري كوشتارسكي، وكيل أعمال ليفاندوفسكي السابق، أنه أراد الانتقال لليجا من أجل إثبات أنه أفضل من بنزيما.

وصرح كوشتارسكي، قائلا: "الكل يعرف أن الوضع الاقتصادي لبرشلونة ليس مثالياً. لطالما أراد ليفاندوفسكي الذهاب إلى إسبانيا، ولهذا دخل في صراع مع بايرن ميونخ للرحيل إلى برشلونة. ليفا يريد إظهار في إسبانيا أنه أفضل من بنزيما”.


انتقام قديم

ليفاندوفسكي في عام 2014 كان على أعتاب الانتقال لصفوف ريال مدريد، وذلك عقب نهاية عقده مع بوروسيا دورتموند.

ورغم اهتمام بايرن ميونخ القوي وقتها باللاعب، لكن رغبة البولندي كانت ريال مدريد، حيث كان يطمح للعب بجانب كريستيانو رونالدو، لكن بسبب وجود كريم بنزيما في صفوف الميرنجي، تراجع ووافق على عرض البافاري.

وكيله كوتشارسكي علق: "في مرحلة ما من المفاوضات، لم يعد ليفاندوفسكي يريد الانضمام إلى بايرن، وأراد أن يكون في ريال مدريد لأن رونالدو كان هناك".

وأضاف: "لقد أكدت لجميع الأندية المهتمة أن الشرط الأساسي هو أن يكون المهاجم الأول لهم، كان ذلك واضحًا سواءً مع ريال مدريد أو آرسنال أو مانشستر سيتي."

وعرض بايرن ميونخ على ليفاندوفسكي في ذلك الوقت الرقم 9، ليكون المهاجم الأساسي للفريق، وهو ما كان حاسما في المفاوضات في النهاية ليرحل لصفوف البافاري بعد فترة ناجحة مع أسود الفيستيفال.

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