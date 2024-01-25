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الخميس، 25-01-2024 03:32 م

ليفاندوفسكي يطلق رسالته الأولى بعد رباعية بيلباو

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الوكيل الإخباري - يرى البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، أن الفريق ودع بطولة كأس الملك بشكل لم يكن متوقعا، عقب الخسارة ضد أتلتيك بيلباو بنتيجة (2-4)، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وقال ليفاندوفسكي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "لقد ودعنا بطولة كأس ملك إسبانيا مبكرا عما كنا نتوقع".

وأضاف: "علينا أن نبقى أقوياء كفريق، ونركز على المباريات المقبلة معا".

وودع برشلونة بطولة كأس الملك، ليواصل سلسلة الفشل بعدما خسر نهائي كأس السوبر الإسباني خلال الشهر الجاري، ضد الغريم التقليدي ريال مدريد بنتيجة (4-1).

وكان برشلونة قد أطاح بفريق أونيونيستا سالامنكا من الدور ثمن النهائي بالانتصار بنتيجة (3-1).

بينما حقق أتلتيك بيلباو، الانتصار على ديبورتيفو ألافيس بثنائية نظيفة، ليبلغ الدور ربع النهائي، ويضرب موعدا مع البلوجرانا.

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