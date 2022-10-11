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الثلاثاء، 11-10-2022 01:36 م

ليفاندوفسكي يقلق برشلونة قبل موقعة إنتر

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الوكيل الإخباري - أصاب مهاجم برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، جمهور فريقه بالقلق قبل موقعة مهمة ضد إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي لأول مرة يخوض مباراتين متتاليتين مع برشلونة دون أن يهز الشباك، بعد أن عاش فترة مميزة في "كامب نو" وحقق أرقاما قياسية.

وأشارت إلى أن الفريق فشل في إمداد ليفاندوفسكي بالكثير من الكرات في آخر مباراتين، مما قلل من إسهاماته أمام المرمى.

وأوضحت أنه سدد كرة واحدة فقط على المرمى في 90 دقيقة أمام سيلتا فيغو، ورغم أنه لمس الكرة 27 مرة، لكنه لم يتواصل بشكل جيد مع لاعبي الوسط والأجنحة.

وذكرت أن على تشافي هيرنانديز مدرب البارسا، أن يحل هذه المشكلة في موقعة إنتر، ويستعيد أفضل نسخة من ليفاندوفسكي الذي أحرز 12 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين في 11 مباراة.

وقالت "سبورت"، إن إنتر نجح في عزل ليفاندوفسكي تماما عن الفريق عن طريق اللعب بثلاثي في الخلف، ما حرم المهاجم البولندي من مساعدة بيدري وغافي وعثمان ديمبلي ورافينيا في تطوير الهجمات.

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