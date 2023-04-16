ليفاندوفسكي يقود التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام خيتافي

الوكيل الإخباري - يلتقي فريق برشلونة مع خيتافي، مساء اليوم الأحد، على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.



وشهدت اختيارات تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، لمباراة اليوم، غياب كل من: فرينكي دي يونج - بيدري - عثمان ديمبلي - أندرياس كريستينسن.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع لبرشلونة في مباراة اليوم، كالآتي:



حراسة المرمى: تير شتيجن.



الدفاع: بالدي - أراوخو - ماركوس ألونسو - كوندي.



الوسط: جافي - بوسكيتس - سيرجي روبيرتو.



الهجوم: فيران توريس - ليفاندوفسكي - رافينيا.



يذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، متفوقا على ريال مدريد الوصيف بفارق 10 نقاط.

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