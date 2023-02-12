ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام فياريال

الوكيل الإخباري - يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على فياريال، مساء اليوم الأحد، على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني.



ويدخل النادي الكتالوني مباراة اليوم بصفوف مكتملة باستثناء الثنائي المصاب، عثمان ديمبلي وسيرجيو بوسكيتس.



ويحتل برشلونة صدارة الترتيب في الدوري الإسباني ب53 نقطة، متفوقا ب8 نقاط على وصيفه وغريمه الأزلي ريال مدريد.



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع لبرشلونة في مباراة اليوم، كالتالي:



حراسة المرمى: تير شتيجن.



الدفاع: كوندي - أراوخو - كريستينسن - بالدي.



الوسط: بيدري - دي يونج - كيسي.



الهجوم: رافينيا - ليفاندوفسكي - جافي.



يذكر أن قائمة برشلونة الكاملة، جاءت كالتالي:



"تير شتيجن - أراوخو - جافي - بيدري - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - إيناكي بينا - كريستينسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - كيسي - سيرجي روبيرتو - دي يونج - رافينيا - كوندي - إريك جارسيا - بالدي - بابلو توريه - أرناو تيناس - ألاركون".

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