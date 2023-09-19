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الثلاثاء، 19-09-2023 04:35 م

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع ضد رويال أنتويرب

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الوكيل الإخباري -  يواجه نادي برشلونة، نظيره رويال أنتويرب البلجيكي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة البارسا لمواجهة اليوم، غياب الثنائي رونالد أراوخو وبيدري رودريجيز بسبب الإصابة.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن التشكيل المتوقع لنادي برشلونة أمام رويال أنتويرب، سيكون كالتالي: 

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

الدفاع: أليكس بالدي - كريستينسن - كوندي - جواو كانسيلو

الوسط: إلكاي جوندوجان - أوريول روميو - فرينكي دي يونج

الهجوم: جافي - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي

يذكر أن قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2023-2024، قد أوقعت برشلونة في مجموعة واحدة رفقة بورتو البرتغالي وشاختار دونيتسك الأوكراني ورويال أنتويرب البلجيكي.

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