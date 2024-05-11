ليفربول بانتظار الأموال السعودية لبيع محمد صلاح

الوكيل الإخباري - كشف صحيفة "ليفربول إيكو" في تقرير لها، موقف لاعبي ليفربول المرشحين للرحيل في صيف 2024، خلال الحقبة الانتقالية في الجهاز التدريبي بين الألماني يورغن كلوب والهولندي آرني سلوت.



وتحدثت صحيفة "ليفربول إيكو" عن موقف المصري محمد صلاح نجم "الريدز"، والذي يحظى باهتمام متزايد من قبل أندية الدوري السعودي.



وذكرت: "إدارة ليفربول ربما لن تدير ظهرها مرة أخرى لأي عرض سعودي ضخم بشأن صلاح في صيف 2024".

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وأشارت الصحيفة إلى أن: "ليفربول سيحاول الاستفادة من بيع محمد صلاح، حيث ينتهي عقد اللاعب في صيف 2025".



وأوضحت "ليفربول إيكو": "إذا رغب صلاح في العمل مع آرني سلوت، فقد توافق إدارة ليفربول على رحيل لويس دياز، والذي جذب اهتمام بعض الأندية الأوروبية رغم أنه لا يفضل الرحيل عن ملعب أنفيلد".

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