الأربعاء 10-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اطلاق خدمة اصدار وتجديد جواز السفر للاردنيين الكترونيا في مصر وتركيا

وزير التنمية الاجتماعية : لجنة لمتابعة مراكز ذوي التحديات

وفاة حدث في مشاجرة بعمان

السياحة والآثار : إعادة أموال أردنيين حُجروا في فنادق العزل

شركس لـ الوكيل : دفعات جديدة من لقاح كورونا قادمة الى المملكة

تطورات هامة بشأن الثلوج القادمة للاردن

وزير التربية : أوامر الدفاع للمعلمين غير الملتزمين

الحكومة تبحث العودة إلى قرارات سابقة بسبب كورونا

وفيات الأربعاء 10/2/2021

وزارة التربية : ارتفاع عدد اصابات كورونا في المدارس أمر مقلق

الأربعاء، 10-02-2021 01:34 م

ليفربول سيمنح محمد صلاح عقداً لا يمكن رفضه

1047337929_0_0_3026_1639_1000x541_80_0_0_e7d45c6c80014be8b4652683d8c77ae4


الوكيل الإخباري _ فجر موقع صحيفة ميرور البريطاني، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، مع فريقه ليفربول الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل الذي ترددت أنباء في الآونة الأخيرة برحيله لأحد قطبي الكرة الإسبانية سواء ريال مدريد أوبرشلونة.

وقال التقرير، إن ليفربول سيمنح النجم المصري محمد صلاح، عقدا جديدا مثيراً للاهتمام، لا يمكن رفضه خلال الفترة المقبلة، مما يجعل «مو» يرفض الرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد التقرير، أن فريق الريدز يمر بموسم فوضوي إلى حد ما مليء بمشكلة تلو الأخرى، مع تأثيرات الضربة القاضية مما يعني أن ما كان متوقعًا أن يكون تحديًا آخر على اللقب قد تحول بدلاً من ذلك إلى خسارة للمراكز الأربعة الأولى.

اضافة اعلان
 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
95801

راموس يوجه رسالة لجماهيره عبر تويتر

1220201993617479009701

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

b663e578-3b09-47a8-a8ad-c44c97427cee_16x9_1200x676

من غرفة العمليات.. أول تعليق من سلمان الفرج بعد نهاية موسمه مع الهلال

1028701365_0_181_3500_2075_1000x541_80_0_0_cbb20be07c5f6a61049d49d4f1a374bd

باريس سان جيرمان يطالب ميسي بتخفيض راتبه الخيالي

بيريز-وزيدان

بيريز يدرك أن التتويج بالألقاب أمر مستحيل ؟!

1220201993617479009701

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
226180

محمد صلاح يتعرض للهجوم .. وكلوب يدافع عنه

2019082005020323383b8047-8fc2-45eb-9d58-1e5edd398128-2572

محمد صلاح سيرحل .. ليفربول يستسلم لقراره

image

محمد صلاح يشعل الصراع مع هاري كين

5001741-490706820

محمد صلاح يحقق انجازا تاريخيا

_104984734_gettyimages-1041920874

محمد صلاح ينتقد الوضع في ليفربول

120212395313306077899

محمد صلاح يتعرض للهجوم من الاعلام المصري