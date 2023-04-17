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الإثنين، 17-04-2023 01:35 م

ليفربول ضيفا ثقيلا على ليدز يونايتد لاستعادة الانتصارات

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الوكيل الإخباري -  يحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على ليدز يونايتد، في العاشرة من مساء اليوم الاثنين، بتوقيت الاردن ، على ملعب "ايلاند رود"، في ختام منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري 2022-2023.

ويدخل الريدز مواجهة الليلة، بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، وهو يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، فيما يأتي ليدز يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.

وخاض ليفربول 29 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حقق خلالها 12 انتصارا بالإضافة إلى 8 تعادلات، فيما تلقى 9 هزائم وسجل لاعبوه 50 هدفا واستقبلت شباكه 35 هدفا.

ويسعي الريدز للعودة للانتصارات في الدوري الإنجليزي، بعد الفشل في تحقيق أي فوز خلال أخر 4 جولات بالمسابقة المحلية، حيث يعود انتصاره الأخير في البريميرليج إلى مواجهة مانشستر يونايتد التي حسمها ليفربول بإنتصار تاريخي 7-0 على أرضية ملعبه "آنفيلد".


وخسر ليفربول أمام بورنموث 0-1 في الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ثم سقط 1-4 أمام مانشستر سيتي في الجولة الـ 28، وتعادل سلبيًا أمام تشيلسي في الجولة التاسعة والعشرين.

كما حقق الريدز تعادلاً قاتلاً مع ضيفه أرسنال، بهدفين لكل منهما، فى المواجهة النارية التي أقيمت بينهما على ملعب "أنفيلد"، في قمة الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.

يأمل ليفربول في الخروج من الموسم الحالي، بضمان مقعدًا مؤهلا للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل على الرغم من تضاؤل فرصته في ذلك، خاصة وأنه يستعد للخروج بموسم صفري بدون تحقيق أي لقب على المستويين المحلي والأوروبي.

ويخوض النجم المصرى محمد صلاح، مواجهة ليدز الليلة بمعنويات مرتفعة، بعدما فاز مؤخرا أفضل لاعب في صفوف ليفربول عن مارس المنتهي.

وأعلن نادى ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إنه تم اختيار محمد صلاح أفضل لاعب خلال شهر مارس، حيث  تفوق على زملائه في الفريق كودي جاكبو وأليسون بيكر في الاستطلاع  على موقع ليفربول.

وساهم محمد صلاح بـ20 هدفا خلال مشاركته في 29 مباراة مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، حيث سجل قائد المنتخب الوطنى 13 هدفا بالإضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.

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