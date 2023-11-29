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الأربعاء، 29-11-2023 03:24 م

ليفربول في حالة تأهب استعداداً لرحيل صلاح

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الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة TEAMtalk البريطانية أن ليفربول في حالة تأهب استعداداً لرحيل نجم الفريق محمد صلاح عقب نهاية الموسم الحالي.

قالت الصحيفة إن "الريدز" لديه قائمة مختصرة من اللاعبين الذين يفكر في التعاقد مع أحدهم ليحل بدلاً من الدوري المصري.

وقالت: "التعاقد مع جناح جديد من أولويات "الريدز" إذ يبرز في القائمة اللاعب دونييل مالين الذي يحظى باهتمام كبير من المدرب يورغن كلوب".

وأشارت إلى أن الدولي الهولندي يرتبط بعقد مع بروسيا دورتموند حتى يونيو (حزيران) 2026، ولكن رغم ذلك يأمل الليفر أن يحصل على فرصة كسب خدماته في الموسم المقبل.

وشددت على أن احتمالية انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي، ستتسبب في فجوة كبيرة داخل ليفربول، لذلك تسعى إدارة النادي إلى الاستقرار على البديل المناسب الذي يستطيع تعويض التأثير الكبير الذي سيحدث مع رحيل أحد أبرز أساطير النادي عبر تاريخه.

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