ليفربول في مواجهة ثأرية أمام برايتون بكأس الاتحاد الإنجليزي

الوكيل الإخباري - يحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفًا على برايتون في الرابعة والنصف عصر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الدور الرابع ببطولة كأس الإتحاد الإنجليزي على ملعب "فالمر".



وتغلب فريق ليفربول على وولفرهامبتون 1-0 في الدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما اكتسح فريق برايتون نظيره ميدلزبره بخماسية مقابل هدف في نفس الدور.



ويدخل فريق ليفربول مباراة اليوم، بهدف الثأر من برايتون الذي ألحق بالريدز هزيمة ثقيلة 0-3 فى الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي.



ويأمل الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، في تخطي عقبة برايتون وتجنب هزيمة جديدة أمامهم في كأس الاتحاد، تطيح بهم خارج ثانى بطولة هذا الموسم.



وودع ليفربول منافسات بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية هذا الموسم، بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي 2-3 في دور الـ 16.



فيما يعاني الريدز من سلسلة نتائج سلبية متتالية ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو ما أدي إلي تراجعه في جدول الترتيب إلي المركز التاسع برصيد 29 نقطة.



ولا يعرف ليفربول طعم الإنتصارات خلال آخر 3 جولات ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023، حيث خسر أمام برينتفورد وبرايتون في الجولتين الـ 19 و الـ 20، فيما تعادل سلبيًا ضد تشيلسي بالجولة الـ 21.

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