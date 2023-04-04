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الثلاثاء، 04-04-2023 02:53 م

ليفربول في مواجهة نارية أمام تشيلسي لاستعادة الثقة بالدوري الإنجليزي

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الوكيل الإخباري - يستضيف استاد "ستامفورد بريدج" معقل فريق تشيلسي مباراة من العيار الثقيل تجمع بين البلوز ضد فريق ليفربول في العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، والمؤجلة من منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الجاري 2022-23.

ويدخل ليفربول اللقاء محتلا المركز الثامن برصيد 42 نقطة، في المقابل يحتل تشيلسي المركز الـ11 برصيد 38 نقطة.

ولا يبدو الفريقان في أفضل أحوالهما، حيث يدخل ليفربول اللقاء بعد 3 خسائر متتالية بعد الفوز الكبير الذي حققه على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة، لكن يبدو ان هناك لعنة ضربت الفريق منذ هذا الفوز الكبير، حيث لم يحقق أى انتصار بعدها.

ومنذ الفوز بسباعية خاض ليفربول 3 مباريات تعرض للخسارة فيها جميها على يد بورنموث بهدف نظيف، وأمام ريال مدريد بالنتيجة نفسها، وأخيرا خسر ليفربول بالأمس على يد مانشستر سيتي 4/1، ليفشل فى تحقيق أى فوز بعد السباعية التي دمر بها يونايتد.

فشل ليفربول في الحفاظ على الرتم والاستمرارية في تحقيق الانتصارات والنتائج الجيدة واستكمال المسيرة، رغم الوعود التي قدمها اللاعبون وقتها بأنهم سيبنون على هذا الفوز.

وخرج ليفربول من كل البطولات هذا الموسم، وهم على وشك لموسم صفري بعد احتلالهم المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 42 نقطة.

في المقابل، لا يمر تشيلسي بأفضل أحواله، إذ خسر مؤخرا من أستون فيلا بثنائية نظيفة، ليقرر الإطاحة بالمدرب جراهام بوتر بعد 31 مباراة مع الفريق.

وقبل لقاء الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي لعب صلاح ضد تشيلسي 20 مباراة ونجح خلالها في تحقيق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر في 6، وسجل صلاح في شباك البلوز 7 أهداف وصنع هدفين وتلقى بطاقة صفراء وحيدة.

ويعد تشيلسي أكثر خصم لعب أمامه محمد صلاح مباريات بين أندية الدوري الإنجليزي برصيد 20 مباراة، وشهدت اخر مواجهة بين ليفربول وتشيلسي التعادل السلبي بدون أهداف في ملعب انفيلد في الدور الأول من الدوري.

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