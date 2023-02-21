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الثلاثاء، 21-02-2023 03:18 م

ليفربول في مواجهة نارية أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا الليلة

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الوكيل الإخباري -  يستضيف ملعب "آنفيلد"، في الحادي عشر مساء اليوم الثلاثاء، مباراة من العيار الثقيل تجمع ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، في معقل الريدز، في ذهاب دور الستة عشر من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-23، ويسعى كلا الفريقين لوضع قدم في الدور ربع النهائي من البطولة.

ويرغب ريال مدريد في الحفاظ على اللقب وتكريس عقدته ضد ليفربول في السنوات الأخيرة من خلال الفوز عليه، بعدما انتصر عليه في نهائيين بدوري أبطال أوروبا 2018 و2022، فيما يسعى ليفربول بقوة في رد الاعتبار وإسقاط الفريق الملكي المتوج مؤخرا ببطولة كأس العالم للأندية.

ريال مدريد تأهل إلى دور الستة من دوري أبطال أوروبا بعدما تصدر المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة، متفوقًا على بفارق لايبزيج الوصيف، أما ليفربول، فقد تأهل إلى الأدوار الإقصائية بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى، حيث حصد 15 نقطة لكنه تخلف بفارق الأهداف عن نابولي المتصدر.


المواجهة بين ريال مدريد وليفربول تأتي تكرارًا لنهائي نسختي 2022 و2018 من دوري أبطال أوروبا، وتمكن النادي الملكي من تحقيق الفوز في المباراتين، مما يجعل "الريدز" ساعيًا إلى الثأر من ريال مدريد.

ويدخل فريق ليفربول هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في المباراة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الريدز المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة من خلال الفوز 10 مباريات والتعادل في خمس بينما تلقي 7 هزائم.

بينما يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة جمعهم من الفوز في 16 مواجهة والتعادل في ثلاثة وتلقى ثلاثة هزائمظ، وقد فاز مؤخرا على أوساسونا 2-0.

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن حكم مباراة ليفربول ضد ريال مدريد وهو الروماني سيتفان كوفاتش، حيث تعد هذه هي المباراة الثانية التي يقودها الحكم الروماني كوفاتش لفريق ريال مدريد، بعد مباراة مانشستر سيتي و ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي الموسم الماضي والتي إنتهت بفوز السيتيزنز بنتيجة 4-3.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" يوم 15 مارس المقبل.

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