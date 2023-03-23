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الخميس، 23-03-2023 01:29 م

ليفربول لن يُفعل بند شراء ميلو

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الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن ليفربول لن يُفعل بند شراء عقد البرازيلي أرثر ميلو لينضم بشكل نهائي إلى الفريق في الموسم المقبل.

أوضحت الصحيفة أن "الريدز" قرر عدم شراء عقد ميلو المعار من يوفنتوس حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن لاعب برشلونة السابق شارك في مباراة واحدة فقط منذ وصوله إلى أنفيلد كانت في دوري أبطال أوروبا بينما لم يخوض في أي مباراة بالدوري الإنجليزي.

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وأضافت أن الإصابات التي ضربت اللاعب البرازيلي تجعل فترته لا يتذكرها جمهور ليفربول، لافتة إلى أن وكيل أعماله فيدريكو باستوريلو أن الأقرب هو عودة ميلو إلى يوفنتوس في يوليو (تموز) المقبل.

 

ملاعب 

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