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الثلاثاء، 12-09-2023 02:02 م

ليفربول ومانشستر سيتي يتسابقان للتعاقد مع لاعب مغربي

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الوكيل الإخباري - أفادت تقارير صحيفة، بأن الدولي المغربي، نايف أكرد، مدافع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، يحظى باهتمام كبير من قبل فريقي ليفربول ومانشستر سيتي.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إلى أن فريق ليفربول يعتبر الأكثر اهتماما باللاعب نايف أكرد، نظرا لأن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني "للريدز"، يسعى لترميم خط دفاعه، بعدما أعاد بناء خط الوسط في الميركاتو الصيفي الماضي، بصفقات جديدة.

وأوضحت الصحيفة أن مستوى نايف أكرد (27 عاما) جذب انتباه كلوب، الذي يعاني من تقدم عمر قلبي الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك والكاميروني جويل ماتيب (32 عاما لكل منهما).

وذكرت "ذا صن" أن المدافع المغربي كان من الممكن أن ينتقل إلى الدوري السعودي، هذا الصيف، لكن المفاوضات فشلت.

وكتب حساب "@ManCityzenscom" الموثق بالعلامة الزرقاء على منصة "إكس": "مانشستر سيتي يراقب مدافع وست هام نايف أكرد قبل الصيف المقبل  [@JackRosser_]".

بينما أشار حساب "West Ham Transfers" الموثق أيضا، على منصة "إكس"، إلى أن نايف أكرد تلقى 4 عروض للرحيل عن وست هام هذا الصيف، اثنان من السعودية، وآخران من أوروبا، ولكنه أبلغ الأندية بعدم رغبته في الرحيل عن وست هام. 

وسجل نايف أكرد 3 أهداف، خلال 33 مباراة شارك فيها مع نادي وست هام يونايتد، منذ انضمامه إلى صفوف "الهامرز" في العام الماضي.

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